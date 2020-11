Nyheter

Søndag skal vi ha allehelgensgudstjeneste i kirka, vi skal også ha åpen kirke for dem som ønsker å komme innom for en stille stund og kanskje tenne lys.

En prests arbeid er mangfoldig. En er der for mennesker fra vogge til grav. Dåp, konfirmasjon, vielse, dåp og begravelse. Et uendelig stort spenn – livet slik det er.

I Forkynnerens bok i bibelen står det slik i kapittel 3:





«Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen:

en tid for å fødes, en tid for å dø,

en tid for å plante, en tid for å rykke opp,

en tid for å drepe, en tid for å lege,

en tid for å rive ned, en tid for å bygge,

en tid for å gråte, en tid for å le,

en tid for å sørge, en tid for å danse,

en tid for å lete, en tid for å miste,

en tid for å bevare, en tid for å kaste,

en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen,

en tid for å tie, en tid for å tale,

en tid for å elske, en tid for å hate,

en tid for krig og en tid for fred.

Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.

Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte.





Jeg skjønte at alt Gud gjør, står gjennom alle tider - Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra.»

I mine 12 år i prestetjenesten i Helse Nord Trøndelag har jeg opplevd akkurat dette. At det er en tid for alt. Det eneste jeg har kunne trøstet mennesker med opp gjennom årene er at Gud vet om deg.

Allerede da du ble skapt i mors liv visste han om deg. Vi finner dette i Salmenes bok i bibelen; salme 139. Gud vet om oss og han har et ønske for oss og det er fredstanker, fremtid og håp. Også håpet om et evig liv. Han vet; det står «Ikke en spurv til jorden, uten at Gud det vet.»

«Herren velsigne deg og bevare deg

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred»





Hilsen Birgith prest