Nyheter

Sitkagran-hogsten blir den største som noensinne er gjennomført i Øyregionen. Kommunen har bevilget flere millioner kroner for å ta bort sitkagrana på Flatval, Hammarvika og Sistranda, som i sin tid ble plantet for å gi ly for husene. Med årene har arten på enkelte områder overtatt fullstendig.