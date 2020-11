Nyheter

- Det er veldig bra at vi kan fortsette å rydde ytre kyst for avfall som er samlet gjennom flere år, både i verneområdene våre der plast truer dyre- og fuglelivet, men også med tanke på at vi bevarer unike opplevelsesverdier og friluftsliv i Trøndelag, sier fylkesmann i Trøndelag, Frank Jenssen, i en pressemelding.

Rydd Norge er Norges første nasjonale ryddeprogram som er etablert og ledet av Handelens Miljøfond.

Målet er at 40 prosent av den ytre norske kystlinjen i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag skal ryddes minst én gang innen slutten av 2023. Trøndelag er blant de tre første fylkene som skal sette i gang.

- Disse områdene vet vi er vanskelige å få ryddet i ordinære dugnadslag. Her i Trøndelag er vi veldig godt stilt som har flere profesjonelle aktører som tidligere har gjort en glimrende jobb ved hjelp av midler fra prosjekter gjennom Rydd Norge.

Tar imot søknader

Nå håper de igjen at de klarer å finne aktører som kan ta på seg oppgaven.

- Rydding langs ytre kyst krever profesjonalitet og kjennskap til lokalgeografi, fugle- og lokalt dyreliv, og selvfølgelig kunnskap om nødvendige sikkerhetsrutiner for å klare å rydde i krevende natur, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.