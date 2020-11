Randi ber foreldre la være å lære barna å drikke hjemme

Nyheter

- Dårlig strategi, mener Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til i en pressemelding.

En ny undersøkelse fra Ipsos viser at 16 prosent mener de har mer kontroll ved å sende med dem alkohol hjemmefra og 34 prosent mener de kan lære dem å drikke ansvarlig ved å smake hjemme.

Bekymret over tallene

Ifølge Eriksrud gir tallene grunn til bekymring, da forskning viser at det er de som får smake alkohol hjemme før de er 18, som drikker både oftere og mer enn andre. Alkoholen de får med seg av foreldrene drikkes også ofte i tillegg til det de får tak i andre steder.

- Det er seiglivede myter at man kan lære tenåringen å drikke alkohol hjemme og at det er lurt å sende med alkohol på fest, sier hun og legger til at hvis man utsetter debuten er det mindre sjanse for å utvikle et alkoholproblem.

- Vis at du bryr deg

Eriksrud råder foreldre til å heller ha en åpen dialog med dem om alkoholbruk.

- Man må forberede ungdommen på alkoholen og drikkepresset som de kommer til å møte, men likevel være tydelig i foreldrerollen på at det er 18 års aldersgrense på alkohol. Mange vil være en kompis med barna sine i denne tiden, men de må ikke glemme at det ungdommene trenger, er tydelige grenser fra foreldrene.

- Vis at du bryr deg om ungdommen din på alle måter du kan. Fortell at du er tilgjengelig, at de alltid kan ringe deg og at du kan hente dem på fest om de vil hjem.