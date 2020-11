Politiet innfører midlertidig bevæpning

Nyheter

På bakgrunn av skjerpet trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har Politidirektoratet besluttet å iverksette nasjonale tiltak for å styrke politiets beredskap i hele landet. Dette innebærer blant annet at innsatspersonell i politiet blir bevæpnet de neste ukene.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som skriver dette på sine nettsider i dag. PST har ansvaret for å vurdere trusselsituasjonen i Norge. Politidirektoratet er i tett dialog med PST om hvordan situasjonen i Europa påvirker norske forhold.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Politidirektoratets rolle er å koordinere politiets innsats og iverksette tiltak som sikrer en best mulig beredskap i hele landet. Trusselnivået er uendret, men på bakgrunn av den skjerpede trusselen har politiet iverksatt tiltak vi mener er nødvendige, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland.

Fra og med torsdag 5. november innføres midlertidig bevæpning av innsatspersonell over hele landet i en tidsavgrenset periode på inntil 3 uker.

− Befolkningen kan i perioden oppleve økt tilstedeværelse av synlig og bevæpnet politi. Slik vi vurderer situasjonen nå, oppfordrer politiet alle til å fortsette hverdagen som normalt, sier Bjørnland.

PST offentliggjorde 30. oktober en oppdatert trusselvurdering hvor trusselnivået er uendret, men trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet. Det foreligger ingen konkret trussel mot Norge, men hendelsene i Europa den senere tiden er en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe.