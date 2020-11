Kan gi penger til vindkraftkommuner: – Dette er en historisk enighet

Nyheter

Vindkraft har vært omstridt mange steder i Norge., og vi kjenner samme diskusjonen her lokalt i Øyregionen også. På den ene siden er det en viktig fornybar energiressurs. På den andre siden vil vindkraftutbygging ofte skje i uberørt norsk natur. Det siste har gjort at mange kommuner har derfor vært reserverte fordi de kun ser ulemper – og ingen fordeler – med å åpne opp for vindkraftutbygging.