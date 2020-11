Nyheter

Det har vært et massivt krav om nytt tunnelløp under Frøyfjorden i forbindelse med den langvarige oppgraderingen av Frøyatunnelen. Næringslivet og kommunene mener det er den beste løsningen for å unngå at trafikken stopper opp som følge av lange perioder med stenging mens arbeidet pågår. Begge kommunestyrene har bedt fylkeskommunen om å utrede nytt tunnelløp.