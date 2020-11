Regjeringen ber lokalpolitikere sørge for at pengene blir brukt riktig

Nyheter

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) ønsker ikke at barn og unge skal bli skadelidende under koronakrisen. Ekstra renhold, såpe og antibac sto for eksempel ikke i skolens budsjett da det ble laget for 2020.

- Pandemien krever ekstra innsats og ekstra penger. Å ha mindre grupper med barn for å følge smittevernveilederen, det koster penger. Å sette inn vikar fordi en lærer er borte på grunn av forkjølelse koster penger og overtid koster penger, sier hun i en pressemelding.

Prioriterer de yngste

Derfor får kommuner og fylkeskommuner ekstra midler neste år.

- Da må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi nå gi ekstra milliarder til kommunene. Vi har tidligere oppfordret kommunene om å bruke penger på å sette inn vikarer der det trengs. Dessverre ser vi at alt for mange har holdt igjen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Ifølge utdanningsforbundet har kun åtte av 100 rektorer og skoleledere fått kompensert merutgifter til vikarer, gruppeinndeling, økt sykefravær og bedre rengjøring.

- I stedet for å bruke ekstra penger, har skoler og barnehager kuttet i andre tilbud for å få budsjettene sine til å gå opp. I tillegg ser vi at mange kommuner ikke har skalert opp arbeidet med testing, isolasjon, smitte og karantene, sier hun.