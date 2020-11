Hitra og Frøya ber alle studenter som kommer hjem til jul, om å vurdere ti dagers karantene

Nyheter

«Velkommen hjem, studenter - Ta hensyn. Hitra og Frøya gleder seg til at våre studenter komme hjem til advents- og julefeiring. Samtidig ser vi at stadig flere områder i Norge har økt spredning av Covid-19. Kommuneoverlegene i Hitra og Frøya kommer derfor i dag med følgende anbefaling: Vi oppfordrer alle studenter som kommer hjem til kommunen fra et område med høy smittespredning å gå i frivillig 10-dagers karantene. »

Slik lyder en felles pressemelding fra kommunene Hitra og Frøya sendt ut fredag ettermiddag. Oppfordringa om å gå i frivillig karantene gjelder fra nå og ut året, altså alle studenter som tenker seg hjem til jul.

Kommunene påpeker at dette er grep for å holde Øyregionen fri for smitte og trygg for alle.

- Dette er særlig viktig i forhold til personer i risikogruppene, slik som bestemor, en tante med kronisk sykdom eller en bekjent med alvorlig sykdom, skriver kommunene.

«Det er vanlig at studenter kommer hjem i perioden fram til jul. Samtidig som at dette er til stor glede, medfører det også en økt risiko for smittespredning. Studenter som kommer hjem oppfordres til å gå direkte i frivillig karantene etter hjemkomst. Alle som har eller får symptomer må teste seg, selv ved milde symptomer. Karantenen må være på egnet sted, eksempelvis hjemme hos foreldre. Det stilles ikke krav om karantenehotell,» heter det i meldinga.

Ber politiet vurdere om arbeidsgiver har brutt karantenregler Tre Covid-19 smittede kom fra utlandet og skulle tilbake på jobb.

Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om kommunene anbefaler karantene etter hjemkomst.

- Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager. Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider. Her er fylker som Oslo, Viken og Vestland angitt som «røde».

- Covid-19 er en alvorlig allmennfarlig sykdom med stort smitte- og utbruddspotensial. Hitra og Frøya har under pandemien hatt lave smittetall og god kontroll på situasjonen. Nasjonalt har det imidlertid de siste ukene vært en betydelig økning av antall smittetilfeller, bl.a. i Oslo og Bergen, skriver kommunene og viser for eksempel til VGs korona-oversikt for å se hvilke fylker som defineres som røde» (områder med høy smitte). For tida er fylker som Oslo, Viken og Vestland angitt som «røde».

Ukesrapport for uke 44 og 45 fra FHI viser at det høyeste antall positive prøver ble funnet i aldersgruppen 20-39 år.