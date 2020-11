Nyheter

Det første jeg gjør hver morgen etter at jeg har stått opp, er å gå på stua og rett bort til verandadøra. Når jeg løfter blikket og ser ut over Barmanfjorden – da kjenner jeg takknemligheten bre seg i kroppen. Tenk så heldig jeg er som kan stå opp til en så fantastisk utsikt! Jeg kan se Barmanfjorden bre sine armer rundt små øyer og viker. Om høsten speiler de vakre høstfargene seg i fjorden. Utsikten fra verandadøra er som balsam for sjelen.

For noen år tilbake var jeg syk og utenfor arbeidslivet. Jeg endte opp med å bli varig ufør. Dette var en lang og vond prosess, og jeg mistet på en måte trua på at jeg hadde noe å være takknemlig for. Ikke nok med at jeg var for syk til å fungere på jobb, jeg mistet også det sosiale livet som følger med det å være ute i arbeidslivet. Jeg mistet meg selv. En vond og vanskelig opplevelse.

Da vi flyttet hit til vakre Hitra, ble jeg gradvis friskere. Jeg har klart å komme meg ut i arbeidslivet igjen, og det er jeg takknemlig for hver eneste dag.

Når man er i livssituasjoner som er utfordrende, kan det være vanskelig å se noe å være takknemlig for. Når vinteren kommer og bilen må ha nye vinterdekk, når regningene hoper seg opp og kontoen er tom, når kroppen verker av smerter eller når man føler at alt er håpløst - da kan det være vanskelig å se de små tingene som er positivt, vanskelig å legge merke til de enkle gleder og sette pris på det vi har.

Takknemlighet handler ikke om vårt neste kjøp, hvor vellykkede vi er i andres øyne eller hvor populære vi er. Takknemlighet skifter fokuset bort fra det vi mangler. Det handler om å telle våre velsignelser - en ny dag, en varm seng, et spesielt talent … Takknemligheten vokser når vi setter av tid til å huske på alt vi er takknemlige for.

For meg har det å takke for små ting blitt en velsignelse hver eneste dag – som å gå til verandadøra og glede meg over synet av Barmanfjorden...

Lina Sandell har skrevet mange flotte tekster. Avslutter med de to første versene av Blott en dag, oversatt til norsk av Trygve Bjerkrheim.

Ønsker dere alle en rolig og flott helg fylt av takknemlighet.

Heidi diakonimedarbeider.





Blott en dag, et øyeblikk om gangen,

hvilken trøst for min forsakte ånd!

Skulle da bekymring ta meg fangen?

Allting hviler i min Faders hånd.

Han som har for meg et faderhjerte,

av sitt rike forråd vil han gi

hver en dag dens del av fryd og smerte,

hva jeg trenger all min tid.

Selv han alle dager nær vil være,

for hver særskilt dag med særskilt trøst.

Hver en dags bekymring vil han bære,

stille stormen med sin allmakts røst.

Og sin dyre eiendom bevare,

denne omsorg har han tatt på seg.

Til din dag skal og din styrke svare, -

dette løftet gav han meg.