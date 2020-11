Hun er ny styreleder i Åkerblå Group As

Nyheter

Anne Breiby er ny styreleder i Åkerblå Group As. Det skriver Åkerblå i en pressemelding.

Breiby har en Cand. Science-grad i fiskeribiologi fra universitetet i Tromsø, og har vært oppdrettskonsulent i Nordland, politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og statssekretær i Nærings- og energidepartementet. De siste årene har hun drevet egen virksomhetmed styrearbeid og rådgiving som hovedvirksomhet. Hun er nå styreleder i St. Olavs Hospital Hf og Tafjord kraft AS, nestleder i styret i Akva Group ASA og styremedlem Salmon Evolution Holding AS og Fiskeribladet AS, skriver Åkerblå.

- Sjømatnæringen er det mest spennende stedet å være for tiden. Det skjer mye i hele bransjen. Ikke minst gjelder det i Åkerblå. Jeg er veldig imponert over hvordan ledelsen og ansatte har utviklet selskapet til å bli ledende innen sitt område. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven og være med å videreutvikle selskapet sammen med styret og ledelsen, sier Breiby, ifølge pressemeldingen.

Takker av

Samtidig med Breibys tiltredelse takker Pål Kristian Moe av som styreleder etter ca. 2 år i vervet.

Moe har gått over i ny stilling som partner i Broodstock Capital Partners AS som er 49% eiere i Åkerblå Group AS. Han fortsetter som styremedlem i Åkerblå Group AS.

- Det har vært en spennende og lærerik reise hvor selskapet har utviklet seg betydelig. Styret og selskapet er i gode hender når Anne nå tar over ledervervet, sier Moe.