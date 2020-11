- En mulighet vi ikke kunne si nei til

Nyheter





Måsøval Eiendom AS har i dag avtalt å kjøpe 55,6% av aksjene i Ice Fish farm AS fra Midt-Norsk Havbruk AS. Transaksjonen innebærer at Måsøval selger alle sine aksjer i Norway Royal Salmon ASA. (NRS) Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Måsøval har vært aksjonær i NRS siden stiftelsen i 1992 .

- Vi er takknemlig for den reisen dette har vært gjennom mer enn 25 år. NRS er i dag et meget spennende havbruksselskap med produksjon både i Norge og på Island og med flere interessante ekspansjonsprosjekter. Når Måsøval fikk anledning til å kjøpe aksjeposten i Ice Fish Farm AS var imidlertid det en mulighet til å styrke vår satsing på Island som vi ikke kunne si nei til, forteller Lars Måsøval i Måsøval Eiendom AS.

Østsiden av Island

Ice har i dag lisenser for produksjon av laks på til sammen 20.800 tonn på østsiden av Island. Selskapet har søkt om ytterligere 16.800 tonn produksjonslisenser.

Måsøval har siden 2016 vært representert på Island gjennom datterselskapet Laxar Fiskehldi ehf .

- Vi har i denne perioden fått meget gode erfaringer og har stor tro på produksjon av laks på Island. Vi har hatt et godt samarbeid med våre medaksjonærer, samarbeidspartnere, ansatte og de islandske myndighetene, mener Lars Måsøval.

Ice og Laxar har sin produksjon i tilgrensende fjorder og Måsøval ser at fortsatt godt samarbeide mellom selskapene vil sikre god biologisk produksjon og risikostyring samt god felles utnyttelse av ressurser som slakterikapasitet, servicetjenester og logistikk.

- Når transaksjonen gjennomføres vil det være naturlig å se på hvilke strategiske muligheter som ligger i et enda tettere samarbeid for å optimalisere produksjonen og sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsvirksomheten på østsiden av Island i samarbeid med våre islandske medaksjonærer.

Måsøval-konsernet er et familieselskap med hovedkontor på Frøya. Måsøvals heleide oppdrettsselskap i Norge, Måsøval Fiskeoppdrett AS, vil i 2020 slakte omkring 17.000 tonn. Selskapet kjøpte i sommer ytterligere produksjonskapasitet på auksjon og har gjennom prosjektet Aqua Semi – med fire utviklingskonsesjoner ytterligere muligheter for vekst i Norge.

- Måsøval-konsernet styrker med denne transaksjonen sin posisjon som oppdretter av laks., mener Lars Måsøval i Måsøval Eiendom.