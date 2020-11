Nyheter

Rundt klokka 13:30 mandag ble et stort antall telefoni- og internettkunder på Hitra og Frøya rammet av et fiberbrudd. Signalet som går ut til Øyregionen, ble kuttet under et gravearbeid ved Kyrksæterøra. Også Telenor-kunder i Heim og Orkland kunder mistet internettforbindelsen. For flere gjaldt det også telefonforbindelsen.

Telenor bekrefter i dag at årsaken er en graveskade.

- Det stemmer at utfallet skjedde på grunn av en graveskade, sier informasjonssjef i Telenor, Henriette Frølich Holte, til lokalavisa. Rundt 1.880 kunder ble berørt av kuttet.

- Ca 1.000 kunder på Hitra, ca 440 kunder på Frøya og ca 440 kunder i Heim. Feilen ble rettet ved midnatt i går, forteller hun.

Over åtte timer uten

Dag Otto Skar ved Fylkesmannens beredskapsavdeling sier de har god kommunikasjon med Telenor og fikk raskt beskjed da problemet oppsto.

- Overgravingen skjedde ved 13.30-tida. Vi fikk melding fra Telenor klokka 14:02 om at bruddet hadde ført til utfall i Hitra, Frøya, Heim og Orkland, sier Skar.

Tidlig mandag ettermiddag varslet Hitra kommune at for eksempel deres legetelefoner var ute av drift på grunn av linjebruddet. Først sent på kvelden fikk de siste kundene på Hitra og Frøya telefonen og internett tilbake, over åtte timer etter bruddet oppsto.

Skar sier at Fylkesmannens rolle i slike saker er å varsle berørte kommuner. Fylkesmannen tar ingen rolle når det gjelder eventuelle reaksjoner mot den som utførte gravearbeidet, det overlates til linjeeier, som i dette tilfellet er Telenor.

Bekymret for liv og helse

Skar sier de behandler dette som et uhell fra graverens side. Likevel ser beredskapsledelsen alvorlig på at så mange mister telefon og internett over så mange timer.

- Det er alvorlig. Vi er jo bekymret for liv og helse i situasjoner som dette når folk ikke før tak i nødetatene. Det vi oppfordrer kommunene på når vi gir veiledning, under øvelser og sånt, at de har et system for at når når alt er svart, så har man et møtepunkt i kommunen hvor alle kan dra til. Det kan være den kommunale legevakta, et sykehjem og den type, hvor det er nødstrøm. Vi oppfordrer også kommunene til å bruke nødnettet i slike situasjoner, sier Skar.

Han påpeker også at alle kommuner har satelitt-telefon som kan komme i kontakt med omverdenen selv om det vanlige telefonnettet er nede.