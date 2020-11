Nyheter

Sodvin har etter vært blitt et velkjent navn for mange, med sine nå 500 kunder. De har i løpet av kort tid etablert fiber både i Fillan, Ansnes og Hemskjela.

Nå holder de på å bygge ut på Sandstad og Tranvikan. Deres visjon er å gjøre fiber tilgjengelig til alle og ikke bare til de som bor langs hovedveien. Men hvordan har fiberresponsen i øyriket vært? Og hvordan er det å være et firma opprinnelig fra Heim kommune her i Øyregionen?