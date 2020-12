Nyheter

Regiondirektør Asgeir Hasund i Mowi bekrefter i dag at de fortsatt har konkrete planer om å bygge ny fabrikk på Jøsnøya i Hitra industripark. I går ga Hitra-ordføreren et intervju etter at Mowi-ledelsen samme dag var i møte for å orientere om hvor langt de er kommet i planlegginga.