Julekorga, som er et samarbeidsprosjekt mellom Frøya Frivilligsentrale og REMA 1000, går ut på å gi litt ekstra nå før jul til noen som trenger det.

I år blir prosjektet litt annerledes, men det er slett ikke mindre behov for det. Det forteller Siw Aina Strømøy i Frøya frivilligsentral.

- Da REMA 1000 startet opp «omvendt julenisse» eller «julekorga» for noen år tilbake, var tanken å få lokalsamfunnet til å sammen fylle opp ei korg, slik at man kunne glede en familie. Familien fant vi ved hjelp av NAV. Etter hvert har dette spist på seg, og i år har vi hele 22 familier på vår liste fra NAV. I disse 22 familiene har vi 21 barn under 18 år, og en del over, forteller Strømøy.

Også i fjor fikk over 20 familier et ekstra bidrag til jul gjennom denne ordninga.

På grunn av korona og smittefare, blir prosjektet gjennomført på litt annen møte i år.

- Vi kan ikke ha fysiske korger stående fremme grunnet covid-19, og dens smittevernregler. Vi har likevel vipps, slik at alle kan bidra., forteller hun.

- I fjor ga vi ut mat og gaver til over 25 familier og takknemligheten er så stor. Dette er familier som virkelig har bruk for det vi samler inn for å kunne skape en bedre jul for seg og sine barn, da de månedlige bidragene de mottar kun er nok til å dekke ut de løpende månedlige utgiftene, forteller Strømøy.