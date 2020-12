Nyheter

Fylkeskommunen har nylig montert lystavlene som skal varsle om sterk vind på Dolmsundbrua. Meningen er at de automatisk skal vise rødt lys når vinden er for sterk, og informere med tekst om årsaken til stengingen. Veisjef Oddveig Kipperberg i fylkeskommunen sier at det automatiske systemet ennå ikke er klart, men at lyset kan slås på manuelt.