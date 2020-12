Hentet inn 17 millioner kroner fra ansatte og private investorer

Nyheter

I en melding onsdag kveld opplyser Bewi at de har hentet inn rundt 17 millioner kroner i en emisjon rettet mot private aksjonærer og ansatte. Emisjonen som er relativ liten er trolig gjort for å møte kravet til et minimum antall aksjonærer ved notering på Oslo Børs' hovedliste. Etter emisjonene vil selskapet ha over 1.100 ulike aksjonærer, skriver Intrafish.