Nicolai (12) står bak årets kanskje mest spektakulære luciatog

Nicolai Kaasbøll på 12 år er over gjennomsnittet interessert i biler, kjøretøy og råner-miljøet. Han elsker bilkortesjer og syns det var på plass å få til et Lucia-tog med biler på Lucia-dagen.

Ideen fikk han fredag og laga et Facebook-arrangement der han oppfordrer folk til å bli med i luciatog med biler og andre kjøretøy pyntet med lys og annen julepynt.