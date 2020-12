Nyheter

I adventstida har vi det ofte travelt. Huset skal pyntes, juleribbe kjøpes inn og ikke minst innkjøp av julegaver. Advent er de fire siste søndagene før julaften. Advent betyr å vente.

Å vente på noe kan for eksempel være å vente spent på hvilke gaver vi får på julaften. Blir det i år en ny Iphone 12 eller ny Playstation 5? Forventningene er høye i dagens samfunn.

I kirkeårets sammenheng, betyr advent å vente på Messias - Han som gjør oss fri. Adventstiden var opprinnelig en fastetid hvor vi skulle spise lite mat, ikke drikke alkohol, og ikke delta på fester. Vi skulle faste for å komme inn i en meditativ tilstand av glede.

Jesus kom for to tusen år siden. Han kommer ikke fysisk på jorda hvert år, men vi er bevisst hans fødsel på julaften - slik fortsetter vi tradisjonen fra våre forfedre. Det som skjedde i en stall i Betlehem for totusen år siden, feires nå i hele verden av 2,5 milliarder mennesker. Det er 31,1 prosent av hele verdens befolkning - tallet er hentet fra Pew Research Center.

Våre forfedre var ikke feilfrie, det er heller ikke vi. De hadde sin tro på Valhal. En gang i historien kom kristendommen til Europa og til Norden. Kristendommen er unik på den måten, at budskapet skal gjelde for alle mennesker. Ingen blir utestengt. Budskapet om julen er beskrevet i juleevangeliet. Vi synger det i alle gudstjenester hver søndag, året rund.

«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!» Evangeliet etter Lukas, kapittel 2/14





I år er det spesielt viktig å ta vare på hverandre. Koronavirus-pandemien sliter veldig på oss, både privat og i arbeidslivet. Her på Hitra startet året positivt. Kulturuken i februar var vellykket med mange gode og frivillige aktører. Kulturuken hadde sitt høydepunkt med Lars Monsen og Trine Rein. Hitrahallen var fullsatt av fornøyde hitterværinger. Men så ble samfunnet stengt ned i mars, og ennå har vi ikke normale tilstander. Ensomhet og angst for viruset har vært, og er en stor utfordring i år. De fleste av oss har som mål å klare oss selv, og vi spør kanskje ikke andre om hjelp. Et vennlig ord, et smil kan være nok for at man føler seg verdsatt og sett.

Ønsker dere alle en velsignet adventstid med de to første versene fra den eldste norske julesalmen vi har i Salmeboka – Fra fjord og fjære.

Kantor Silvio Krauss.





Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal

et «Ære være!» i dag gjenlyde skal.

Fra kirketårne i fryds basuner støt

for Guds enbårne som er i dag oss født!

Vi var forlorne, nu er vi frelst av nød!





Til kirken samle seg fra hver gård og grend de unge,

gamle, av kvinner og av menn!

Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder,

Guds fred i Jesus best!

Hos hver som greder, vår Herre selv vær gjest!