Ikke enkelt å bygge forenklet gang- og sykkelvei

Nyheter

Den forenklede gang -og sykkelveien som skulle bygges mellom Badstuvika og Sandstad er ennå ikke ferdig. Pilotprosjektet kom i gang etter at veimyndighetene krevde at det skulle bygges 2,2 kilometer gang- og sykkelvei før det ble bygget ut et nytt boligfelt på Sandstad. Men en fulldimensjonert gang- og sykkelvei hadde fylkeskommunen ikke råd til. Siden en forenklet gang- og sykkelvei blir enklere og rimeligere å bygge, kunne fylkeskommunen imidlertid være med og finansiere og bygge denne.