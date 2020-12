Nyheter

Tor Sand har to barn på 8 og 13 år som går på Fillan skole. Han forteller til lokalavisa at han er utrolig imponert over hvordan lærerne har stått på, lært seg data, klart å følge opp elevene under korona-stengingen og gjennom dette året. Han synes at lærerkollegiet på Fillan skole fortjener en julestjerne.