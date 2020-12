Blir kort varsel for Covid 19-vaksine

Nyheter





Frøya kommune har bestilt vaksine mot Covid 19. Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen opplyser at de ikke kjenner til nøyaktig dato, men at de forbereder seg på å ta i mot de første vaksinene tidlig på nyåret.

Hun vil at de som ønsker vaksine sender SMS til Frøya legekontor 2097, slik at de kan få beskjed når vaksinen kommer. Alle over 65 år vil få SMS fra kommunen, med oppfordring om å vaksinere seg. Alle som bor på sykehjem vil få tilbud om vaksinering der. Vaksinasjonen er frivillig og gratis.

På grunn av kort holdbarhet får kommunen beskjed kun fem dager før den kommer til Frøya. Da vil kommunen sende ut varsel til de som har meldt seg til vaksine.

- Dette betyr at vi alle må være forberedt på å stille til time på relativt kort varsel, skriver Kristiansen på kommunens nettsider.

Prioriterer de eldste

Kommunen vil prioritere hvem som skal få vaksine først, etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

- I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. De første vaksinene som kommer til Norge, skal prioriteres til beboere i sykehjem og omsorgsboliger og de aller eldste.

Dette er prioriteringslisten:



Beboere i sykehjem og omsorgsboliger



Eldre over 85 år



Eldre over 75 år



Eldre over 65 år



Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer



Folkehelseinstituttet vil komme med nærmere spesifisering av hvilke sykdommer som gjelder for de mellom 18-64 år.

Helsepersonell vil bli prioritert hvis smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.