Nyheter

Hege Jeanette Johansen synes Per Ole Sandvik på Frøya fortjener lokalavisas tradisjonsrike julestjerne. Per Ole Sandvik jobber til daglig som begravelsesagent på Frøya. Hege Jeanette forteller at en eller gang i løpet av livet vil vi treffe på Per Ole i denne sammenhengen.