Anbefaler munnbind på alle offentlige steder, ute og inne

Nyheter

Hitra kommune gikk lørdag ut med anbefaling til sine innbyggere om alltid å bruke munnbind når man er på et offentlig område. Årsaken er en uoversiktlig smittesituasjon i kommunen.

Også Frøya kommune har lørdag kveld gått ut med samme anbefaling til sine innbyggere, og viser til situasjonen på Hitra.

Hitra har sendt ut denne oppfordringa:

«Hitra kommune har nå økt smitte. Dersom du må i butikken, la en person handle for alle i samme husstand. Vi oppfordrer til bruk av munnbind på alle offentlige steder, inne og ute. Hold minimum 1 meters avstand.»

̧«Hitra municipality has currently an increased rate of Corona infections. When shopping, let one person in the household shop for everyone. Keep a minimum distance of 1 meter. We encourage the use of face masks in all public places, indoors and outdoors.»

Frøya har sendt ut denne oppfordringa:

«Frøya kommune oppfordrer til bruk av munnbind på alle offentlige steder, inne og ute. Hold minimum 1 meters avstand. Tilstreb at en person handler for alle i samme husstand. Vi oppfordrer ALLE til å vise ekstra varsomhet og respektere den situasjonen vi nå er i. Besøk og sosiale sammenkomster bør begrenses til et minimum, og til dine nærmeste.»