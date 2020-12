Også Frøya stenger ned en rekke tilbud og ber folk bruke munnbind

Nyheter

Lørdag kveld varsler Frøya kommune at man stenger ned en lang rekke tilbud i kommunen og anbefaler samtidig innbyggerne om å bruke munnbind.

- Frøya kommune følger situasjonen på Hitra. Frøya kommune har så langt ingen smittede, men flere sitter i karantene, opplyser beredskapssjef Marit Norborg og kommuneoverlege Ingrid Kristiansen.

Frøya kommune har sendt ut følgende melding til innbyggerne:

Hitra kommune har de siste dagene påvist flere smittede, og jobber nå med smittesporing og massetesting. Det er ikke avklart hvor smitten kommer fra og det er derfor i dag kommet flere tiltak fra Hitra kommune som skal hindre videre spredning av Covid-19. Frøya kommune har tett dialog med Hitra kommune.

Grunnet en uoversiktlig smittesituasjon på Hitra og sett i lys av at øyregionens bo- og arbeidsmarked er en og samme region, har Frøya kommune bestemt følgende tiltak:

Frøya kommune oppfordrer til bruk av munnbind på alle offentlige steder, inne og ute. Hold minimum 1 meters avstand. Tilstreb at en person handler for alle i samme husstand. Vi oppfordrer ALLE til å vise ekstra varsomhet og respektere den situasjonen vi nå er i. Besøk og sosiale sammenkomster bør begrenses til et minimum, og til dine nærmeste.

Skoler, SFO og barnehager

Skoler, SFO og barnehager blir fysisk stengt før jul.

Det vil bli gjennomført digital hjemmeundervisning mandag 21. og tirsdag 22.desember. Dette gjelder også Guri Kunna skolested Frøya.

Foreldre/foresatte med barn i barnehage og skole vil få melding ila søndag 20.12 om stengingen og evt. mulighet for beredskapsbarnehage og SFO.

Frøya sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger

Frøya sykehjem blir midlertidig stengt for besøkende. Dette vurderes fortløpende.

Besøkende til bofellesskap og omsorgsboliger (Beinskaret, Øvergården, Moa o.l) bes om å vurdere nødvendighet av besøk nøye, og utvise ekstra stor varsomhet.

Brukere med hjemmetjeneste

Besøkende til brukere som mottar hjemmetjenester, og som kommer fra områder med smitte – skal ikke oppholde seg i de rommene hjemmetjenesten yter tjenester, i den tiden ansatte er til stede på oppdrag.

Frivilligsentralens Sammen på julaften: Dette arrangementet går som planlagt.

Kysthaven: Disse tjenestene har ordinær åpning:

Barnevernstjenesten

Helsestasjon for barn

Frøya legekontor

Psykisk helse

NAV

Publikums- mottaket i NAV Hitra Frøya holder stengt fram til nyttår. Ved bistandsbehov kan du ringe 55 55 33 33 eller gå inn på nav.no. Ved hastehjelp kan vakttelefonen 95 36 34 96 benyttes.

Disse kommunale tilbud blir fysisk stengt for publikum til 4.januar:

Frøya Herredshus

Frøya Bibliotek

Frøya Ungdomsbase

Frøya Kultur og kompetansesenter, med kino

Mausund kino

Frøya Svømmehall

Frøya basishall

Mausund svømmehall

Vi oppfordrer andre som har fritidstilbud (idrettslag etc.) eller arrangementer om å iverksette tilsvarende stenging inntil situasjonen er mer avklart.

Frøya kommune oppfordrer til økt varsomhet og å følge FHIs anbefalinger:

Redusere antall som besøker butikker.

Husk god hånd- og hostehygiene.

Hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.

Risikoen for smitte er høyere innendørs enn utendørs, særlig i små og dårlig ventilerte rom.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Sammen skal vi igjen få kontroll på smittesituasjonen i øyregionen vår.

Har du spørsmål?

Koronatelefonen åpnes igjen 20.12.20 og har følgende åpningstider:

\u0009Hverdager 10.00-20:00

\u0009Helgedager 12:00-16:00

Koronamail: korona@froya.kommune.no

Ved behov for testing: ring Frøya legekontor 72 44 70 80.

Oppdatert informasjon finner du på Frøya kommunes hjemmeside www.froya.kommune.no, hvor også denne pressemeldingen også vil komme på flere språk.

Frøya kommune

v/ Marit W Norborg\u0009\u0009\u0009\u0009\u0009Ingrid Kristiansen

Beredskapssjef\u0009\u0009\u0009\u0009\u0009\u0009Kommuneoverlege