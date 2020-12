Smittetallet har økt gjennom søndagen, nå totalt 12 siden torsdag

Nyheter

Hitra kommune har gjennom søndagen fått inn stadig nye bekreftede tilfeller av koronasmitte. En oppdatering klokka 18:35 viser sju nye tilfeller gjennom søndagen. Totalt er 12 personer bekreftet smittet siden torsdag.

- Hitra kommune har søndag 20. desember blitt informert om at ytterligere sju personer er bekreftet smittet av Covid-19. Det totale antallet smittede er nå oppe i 12, skriver kommunen i en pressemelding søndag kveld.

De nye påviste smittede er alle nærkontakter av de som ble bekreftet smittet på torsdag og fredag.

De første smittede hadde alle arbeidsforhold i Lerøy-konsernet, mens de nye smittetilfellene består av både nærkontakter internt på Lerøy og nærkontakter privat. I følge Lerøy Midt er åtte av dem er relatert til fabrikken på Jøsnøya, 3 til havbruksanlegg i Trøndelag.

– Smittetilfellene har forøvrig forgreininger ut i hele hittersamfunnet, og det er derfor en stor utfordring for oss alle, ikke minst de mange kommunale medarbeiderne som er i aksjon for å teste og spore, sier ordfører Ole L Haugen.

Svarene fra massetestinga lørdag er ennå ikke kjent.

Smittesporing foregår i et høygir og nærkontakter av bekreftet smittede blir kontaktet fortløpende.

- Eksakt smittetidspunkt og smittested er for kommunen fremdeles uklart. Men alle blir bedt om å være observante på egne symptomer, og alle må påakte at smitten kan være tilstede uten at den synes eller merkes. Dette vil måtte følges opp med flere tiltak, herunder et påbud om bruk av munnbind. Nærmere informasjon om dette vil komme, skriver kommunen.

Hitra kommune har avdekt at smittede har besøkt disse stedene i følgende tidsrom:

Hjorten hotell, Fillan, torsdag 10. desember fra 17:30 utover kvelden

Europris Fillan, mandag 14. desember mellom 16:30 og 17:00

Joker Knarrlagsund, mandag 14. desember mellom 17:00 og 17:30

Pikene på torget, tirsdag 15. desember mellom 16:30 og 17:30

Coop Extra Fillan, onsdag 16. desember mellom 07:00 og 08:00

Kafé Sjøsprøyt, fredag 18. desember mellom 15:00 og 18:00 (ny)