Vet du opp-ned på munnbindet?

Hitra kommune har innført påbud om munnbind på alle offentlige steder, både ute og inne, på grunn av smittesituasjonen i kommunen. Også Frøya kommune anbefaler bruk av munnbind.

Men vet du hvordan du bruker munnbindet riktig?

Erfaringer fra apoteket i Fillan mandag formiddag, viste at flere er usikre på riktig bruk av munnbindet.

I dag kom påbudet om bruk av munnbind på Hitra. Mange er usikre på hvordan de skal bruke det.





Men munnbind til tross; det er fortsatt minst like viktig å holde avstand til andre, påpeker ekspertene.

- Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkelser FHI har gjort viser til at ved avstand på 1 meter reduseres risikoen for smitte med 80 prosent, mens ved munnbindbruk kun 40 prosent. Dette medfører at folk må være observante på at munnbind ikke er nok, men at det er ett av mange tiltak.

FHI gjør oppmerksom på sine sider at det finnes folk som ikke kan bruke munnbind. De ber andre være rause og forståelsesfulle overfor denne problematikken. Det kan være folk med kroniske lungesykdommer, personer som samhandler med døve, psykiske utviklingshemmede eller barn under 13 år.