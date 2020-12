11 nye er påvist smittet. Sykehjemmet i isolasjon etter at ansatt er smittet

Nyheter

Hitra kommune opplyser klokka 12 onsdag formiddag at det er påvist 11 nye tilfeller av koronasmitte.

- Det totale antallet smittede siden torsdag er dermed kommet opp i 30. De siste påvisninger er alle knyttet til nærkontakter av personer som tidligere har fått påvist smitte, skriver kommunen i en pressemelding,

En av de som nå har fått påvist smitte har vært i jobb på sykehjemmet. Dette fører nå til at hele sykehjemmet blir satt i isolasjon, og det blir behov for frivillig ekstrahjelp ved sykehjemmet.

- Onsdag 16. desember avholdt Hitterklang julekonsert i Hitra kirke på Melandsjø. Smittesporing viser at det kan ha vært smittet eller smittede tilstede på denne konserten. Vi ber derfor alle som var tilstede om å være ekstra oppmerksomme og ta sine forholdsregler. Situasjonen er nå blitt langt mer alvorlig enn det vi håpet på, etter at vi i går fikk opplyst null nye smittetilfeller. Og det betyr at det krevende testings- og smittesporingsarbeidet øker betydelig i omfang, skriver kommunen.

Alle innbyggere og besøkende må nå være enda mer oppmerksomme på om de er mulige nærkontakter, og derav ta forholdsregler som selvpålagt isolasjon. Og oppstår nye luftveissymptomer eller annet som tyder på denne virussykdommen, ta kontakt med legevakten, oppfordrer kommunen.

– Det blir gjentakelser, men igjen formanes alle om å være ekstra oppmerksomme og forsiktige. Ta ingen unødige sjanser, begrens dine bevegelser og din omgangskrets, sier ordfører Ole L. Haugen.