Ber folk minimere antall planlagte juleselskap

Frøya kommune ber om at innbyggerne nå har minst mulig nærkontakter og minimerer antall planlagte selskap.

Det skjer etter at kommunen onsdag kveld har fått indikasjoner på at flere innbyggere er korona-smittet. Tidligere i dag ble en person bekreftet smittet. I kveld gis det beskjed om at hurtigtester indikerer at ytterligere to personer er smittet.

- Rundt om i landet vokser smittetallene og beredskapsledelsen følger kontinuerlig med på hvordan utviklingen på Frøya blir i forbindelse med jula. Beredskapsledelsen oppfordrer til å overholde de nasjonale smitteverntiltak. Beredskapsledelsen vil ha minimum et møte hver dag i jula og vil komme med informasjon kontinuerlig, skriver Frøya kommune.

Frøya kommune har ikke innført påbudt munnbind, men oppfordrer sterkt til å bruke munnbind på offentlige steder, både inne og ute, hvor avstandskrav kan være vanskelig å overkomme.

- Beredskapsledelsen ber om forståelse for alle tiltak som innføres, men vårt mål er å stoppe smitten så fort som mulig, skriver Frøya kommune.