Tror Frøya nå har fire smittede. Kaller inn ekstrahjelp

Nyheter

Beredskapsledelsen har i dag blitt informert om at Frøya kommune har fått 1 ny smittet av Covid-19 og har nå totalt 2 bekreftet smittet, og venter på fortsatt på svar fra 2 hurtigtester. Beredskapsledelsen arbeider ut i fra at Frøya kommune nå har 4 smittede av Covid-19.

Det skriver Frøya kommune i en pressemelding julaften klokka 15.

- Smittesporing er igangsatt og ansatte arbeider nå på høygir og har fått kontakt med alle nærkontakter. Beredskapsledelsen planlegger og arbeider kontinuerlig for å hindre økt smitte i Frøya kommune. Totalt i dag skal det testes 70 personer og beredskapsledelsen venter på svar fra St. Olav på rundt 50 tester. Dette har skapt en krevende situasjon i forhold til mannskap til testing, sporing og det å ha nok ansatte til å ivareta korona-telefonen, skriver kommunen.

Frøya kommune kaller nå inn ekstra mannskap.

- Kommunedirektøren vil i dag sende ut en e-post til alle ansatte i Frøya kommune hvor vi etterlyser hjelp i den krevende situasjonen vi står i. Vi trenger hjelp av personell innen helsetjenester for testing og renhold. Kommunedirektøren påpeker at en trenger ikke helsefaglig bakgrunn for å bidra til smittesporing og svare på koronatelefon. Det vil bli gitt opplæring, skriver kommunen.

Ordføreren kommenterer situasjonen på denne måten:

- Vi står nå i en situasjon med økende antall smittede og personer i karantene. Med bakgrunn i dette håper jeg alle nå tar dette på alvor og tar de nødvendige grep for å redusere faren for at smitten brer om seg. Begrens hvor mange du omgås, hold avstand og hold deg hjemme hvis du kjenner symptomer. Jeg vil berømme alle de ansatte som nå står på dag og natt for å håndtere situasjonen, og håper også flere står klare til å bidra ved behov. Dette klarer vi gjennom felles innsats, sier ordfører Kristin F. Strømskag i pressemeldinga.