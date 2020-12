Nyheter

Kommunelegen i Hitra har satt samtlige beboere i omsorgsboligkomplekset Hitra borettslag, også kalt Blåfjell, i karantene fra og med 25. desember. Bakgrunnen er at smittesporingsteamet i Hitra kommune har funnet ut at flere personer som nå er bekreftet korona-smittet har vært i fellesarealene til omsorgsboligene og på arrangement her.