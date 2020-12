Ny båtansatt har testet positivt

Nyheter

FosenNamsos Sjø melder at ytterligere en ansatt i rederiet har testet positivt for korona. Også i går varslet selskapet om at en ansatt har testet positivt og har bedt reisende med sambandet Dyrøya-Øyrekka om å være oppmerksom på symtomer for Covid-19.

- Vi har dessverre fått påvist ytterligere en positiv Covid-19 test hos en ansatt. Smitte påvist 26. desember, antatt smittedato 17. desember, vedkommende gikk av vakt 18.desember. Nærkontakter er kartlagt i samråd med smittevernsteam. Den ansatte har ikke hatt kontakt med reisende, skriver Fosen Namsos Sjø lørdag.

Både ferja og hurtigbåten i sambandet er berørt.

- For spørsmål kontakt koronatelefonen på Frøya på telefon: 21897427 Som generell anbefaling ber vi alle være oppmerksomme på symptomer for Covid-19 og ha lav terskel for testing, skriver rederiet.