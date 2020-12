Totalt seks smittet i Frøya

Nyheter

St. Olav har i dag gitt Frøya kommune beskjed om at to hurtigtester, som ble tatt juleaften, er bekreftet positiv med ordinær prøve. Frøya kommune har totalt seks smittede.

Det skriver Frøya kommune i en pressemelding lørdag kveld.

- St. Olav har nå gitt tilbakemelding på 60 av 62 prøver tatt på juleaften. Frøya kommune mangler nå svar på 28 tester fra 25.12.20 og kommunen har i dag utført testing på 29 personer, skriver kommunen.

Frøya kommune har i tillegg sendt ut denne informasjonen:

Noen nærkontakter testes flere ganger

Nærkontakter testes så fort som mulig for å fremskynde smittesporingen. Det beste tidspunktet for testing er 5-7 dager etter en ble utsatt for smitte. Noen nærkontakter blir derfor testet to ganger. Hvis første test er tatt på dag 5-7 etter smitteeksponering, behøver man ikke ny test med mindre man får symptomer. Alle nærkontakter skal 10 dager i karantene fra de ble utsatt for smitte, selv om prøvesvaret er negativt.

Karantene ved sykdom

Dersom du utvikler symptomer når du allerede er i karantene, skal du testes igjen. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden og til du føler deg frisk. Hvis du ikke er nærkontakt, men føler deg syk bør du i karantene og testes så fort som mulig. Ved negativ test skal du være i karantene til du føler deg frisk.