Tre nye smittede avdekket lørdag

Nyheter

Lørdag melder Hitra kommune at det pr. klokka 15 er bekreftet tre nye smittede.

– Det er grunn til å tro at vi fortsatt har et pågående utbrudd, og da i hele Øyregionen. Det betyr at formaninger om varsomhet og respekt for smittevernreglene må følges opp av den enkelte av oss, sa ordfører Ole L Haugen i en pressemelding i går, noe han gjentar i dag.

- Utviklingen er fortsatt slik at smitte avdekkes gjennom høyt trykk på smittesporing for å finne og kartlegge nærkontakter, og deretter oppfølging med testing og karantene. De som kartlegges som nærkontakt blir telefonisk kontaktet for å bli informert om karantene og avleggelse av test, opplyser kommunen.

- Har du selv mistanke om at du kan være nærkontakt til noen som er eller kan være smittet, så ber vi deg ta dine egne forholdsregler, gjerne i form av selvpålagt karantene inntil din egen eller situasjonen i omgivelsene er mer avklart. Har du symptomer som oppleves slik at du bør testes, vennligst ta kontakt med Hitra Legekontor, koronatest, på tlf. 941 64 883 (kl. 09.00-15.00) eller se www.hitra.kommune.no/hvordan-bestille-koronatest/ skriver Hitra kommune lørdag.