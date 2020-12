Frøya: Ingen nye smittede i dag. Varsler nye tiltak

Nyheter

Frøya kommune har så langt i dag ikke mottatt nye meldinger fra St. Olav om nye smittede av Covid-19. Totalt har seks personer på Frøya fått påvist smitte.

Det varsler kommunen i en pressemelding ved 16-tida. Det ble i går tatt 27 tester som kommunen ennå ikke har fått svar på.

Samtidig varsler kommunen nye tiltak for å få bukt med smitteutbruddet,

«Frøya kommune vil i en egen pressemelding komme med en forskrift for å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Forskriften gjelder for Frøya kommune. Frøya kommune minner om påbud om munnbind på offentlige steder tom 4. januar,» skriver kommunen.