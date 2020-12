Hitra og Frøya stanser alle offentlige arrangement, begrenser antall nærkontakter og voksenidrett

Nyheter

Kommuneoverlegene i Hitra og Frøya har i dag besluttet å gjøre et hastevedtak som legger sterk begrensning på ulike typer aktiviteter og antall nærkontakter øyværinger kan ha de neste dagene.

Vedtaket gjelder fra mandag 28. .desember kl. 23:00.

Vedtaket fra kommuneoverlegene innebærer:

Det skal ikke gjennomføres offentlige arrangement i forskriftsperioden

Maksimalt 5 gjester ved private arrangementer og sosiale sammenkomster

Maksimalt 5 nærkontakter i løpet av 1 uke i forskriftsperioden

Det skal ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for voksne og ungdom over 19 år

«Forskriften gjelder i første omgang til og med 4.januar. Bakgrunnen for innføringen av forskrift er smittevernfaglig begrunnet, og er et resultat av de vurderingene kommuneoverlegene har gjort i den smittesituasjonen Øyregionen nå står i,» skriver kommunene Hitra og Frøya i en felles pressemelding mandag kveld.

Hittil har Hitra meldt om 47 smittede og Frøya meldt om seks smittede, av disse er to innlagt på sykehus.

«Kommuneoverlegen har delegert myndighet til å fatte hastevedtak etter smittevernloven § 4-1 første ledd, og det et slikt vedtak begge kommuneoverleger har valgt å fatte. Forskriften er vurdert i begge kommuners beredskapsledelser, og kommunenes politiske og administrative ledelse tar vedtakene til orientering. Dersom det vurderes som formålstjenlig utfra smittesituasjon, vil forskriften forlenges, men da med grunnlag i politisk vedtak i kommunestyrene tilhørende de respektive kommuner,» skriver kommunene.

«Det er viktig å understreke for våre innbyggere at kommunene ser og forstår den formidable innsatsen hver enkelt innbygger legger ned i den smittesituasjonen vi står i. Det at vi nå innfører en forskrift er IKKE et signal om mistillit til de tiltak og anbefalinger dere innbyggere allerede legger ned en betydelig innsats i. Forskriften innføres for å rydde, tydeliggjøre og forsterke de tiltak kommunelegene anser som nødvendig i den smittesituasjonen Øyregionen nå står i.»

«Det er politiet som har ansvar og myndighet til å følge opp gitte forskrift, og vi anmoder derfor om å ha tillit til din nabo eller bekjent. Det kan ligge særlige grunner eller unntak til grunn, for at denne personen gjør som han/hun gjør,» skriver kommunene.

«Kommuneoverlegene vil benytte anledningen til å gi en stor takk til alle innbyggere for den innsatsen dere hver dag gjør for å holde smittenivået nede! Dette skal vi greie sammen.»