Tre nye smittede i Hitra. - Vi har ukontrollert spredning

«Hitra kommune defineres som nivå 5 i FHIs risikovurderingsskjema, det vil si høyeste risikonivå. Det innebærer at det i kommunen defineres som at vi har ukontrollert spredning og at det ville kunne bidra til å overskride sykehusenes kapasitet. Det siste er selvsagt enda mer kritisk i forhold til kommunens egen kapasitet.»

Det skriver Hitra kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag. I dag har tre nye personer fått påvist koronasmitte.

Det totale tallet er dermed oppe i 52 siden utbruddet startet 17. desember. 40 av de 52 er fortsatt i isolasjon, ifølge kommunen.

Over 1.000 koronatester er utført de siste dagene.