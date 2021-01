Ny person koronasmittet på Frøya. Fortsatt to på sykehus

Nyheter

Frøya kommune melder første nyttårsdag at kommunen har fått beskjed om at en ny person er bekreftet koronasmittet. Totalt har Frøya nå ni smittede. To av disse ligger fortsatt på sykehus.

«Frøya kommune er i dag informert om at 1 ny person på Frøya er smittet av Covid-19. Den smittede er nærkontakt til vårt indekstilfelle og er dermed person nr 7 som er knyttet til utbruddet på Hitra. 1 nærkontakt knyttet til siste tilfelle testes i dag og er satt i karantene. Totalt har Frøya nå 9 smittede, » opplyser beredskapsledelsen i kommunen.