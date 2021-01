Sandras oppfordring fikk mange til å våkne. Her er de mest leste sakene på hitra-frøya.no

Nyheter

Lokalavisas nettavis hitra-frøya.no satte ny rekord i antall sidevisninger i 2020, med tett på 18 millioner sidevisninger totalt. Av disse kom i overkant av 4 millioner sidevisninger fra HF+.

Her har vi gjort en gjennomgang av de mest leste sakene i året som har gått:

Åpne saker:

Quiz er populært. Denne åpne quizen fra lokalavisa er brukt av over 48.000 forskjellige datamaskiner og mobiltelefoner det siste året:

100 spørsmål for hele familien

Minneord er viktige når folk går bort og de blir også mye lest. De to minneordene som ble mest lest i 2020 er de etter Tove Nordbotn og Toril Lyng Celius.

Årets store nyhet er selvsagt korona-pandemien, som brøt ut i mars. Vårt åpne Nyhetsstudio korona er brukt av over 12.000 forskjellige datamaskiner/mobiler. Korona nyhetsstudio finner du her.

I en tidlig fase av korona-pandemien intervjuet vi småbarnsmamma Sandra Gartland på Fillingsneset. Hennes to små gutter er i risikogruppa og bør absolutt ikke bli smittet. Sandras oppfordring kan du lese her:

Har to små gutter som kan dø ved koronasmitte: Ber hyttefolket vise medmenneskelighet

Lille julaften mistet 20 år gamle June Hafsmo livet i en trafikkulykke på Hitra. Artikkelen om at vennene ville minnes June med en siste kjøretur, er blant årets mest leste saker.

Vindkraft-diskusjonen fortsatte også heftig gjennom 2020. Det mest leste leserbrevet av alle, er signert den unge frøyværingen Gils Rooker. Innlegget kan du lese her:

- Alt dette handler ikke om folk. Det handler om penger

Mest leste saker på HF+:

Nyhetene om to tragiske hendelser de mest leste sakene på HF+ gjennom det siste året.

I april omkom en ung mann i en trafikkulykke i Hitratunnelen. Lille julaften omkom en ung kvinne i en trafikkulykke mellom Sandstad og Fillan.

I desember la Skattedirektoratet fram inntekts- og formueopplysninger fra skatteåret 2019. Den viser at formuene vokser i Øyregionen, også blant yngre mennesker. Vår oversikt over de 30 mest formuede øyværingene under 30 år er blant årets mest leste saker.

Korona-pandemien har også preget HF+. Nyhetsartikkelen nå i jula om Julie Kjevik Audestad, som fikk påvist korona og valgte å være åpen om det, har blitt lest over 5.000 ganger. Har du ikke lest den ennå, finner du den her:

Den positive koronatesten kom som et sjokk. Likevel valgte Julie å være åpen om smitten Etter å ha fått påvist koronaviruset, valgte Julie Kjevik Audestad å gå ut i sosiale medier og fortelle om at hun var smittet.

Det samme har nyheten fra Sport1 på Fillan, som sikret kjempeomsetning da en kunde kom inn og kjøpte gavekort for hele 1,4 millioner kroner.