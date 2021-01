Vil trolig forlenge munnbind-påbudet

Nyheter

Utvikliingen i forkant og gjennom jula gjorde at både Hitra og Frøya kommuner innførte påbud om bruk av munnbind på offentlige steder, både inne og ute der det er tett med folk.

For både Hitra og Frøya gjelder dette påbudet til og med 3.januar. Frøya kommune varslet lørdag kveld at dette vil trolig bli forlenget.

«Kommunestyret vil mandag 04.01.20 behandle forskrift om munnbind på offentlige steder og forebygging av koronasmitte. Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret er at forskriften forlenges i 8 dager, til tirsdag 12. januar 2021. Forslag til vedtak er basert på en samfunnsmedisinsk vurdering ut i fra situasjonen på Frøya og Hitra,» skriver beredskapsledelsen i Frøya kommune.

Kommunen minner også om at det er krav til bunnbind for elever over 12 år på skoleskyssen.

«Frøya kommune minner om at FHI har satt som krav at personer over 12 år skal bruke munnbind mens de er på offentlig transport. Dette gjelder også skoleskyss. Det henstilles derfor om at foreldre/foresatt påser at deres barn over 12 år har med seg og bruker munnbind i forbindelse med med skoleskyssen. Munnbindpåbudet gjelder ikke for ansatte, elever og barn så lenge de oppholder seg på skole, SFO eller barnehage,» skriver Frøya kommune.

Folk strømmer til for å kjøpe munnbind I dag kom påbudet om bruk av munnbind på Hitra. Mange er usikre på hvordan de skal bruke det.





Kommuneoverlegene i Hitra og Frøya innførte påbudet, som gjelder innendørs i offentlige rom og utendørs i tett befolkede områder:

Påbudet gjelder innendørs i offentlige rom:

i butikker,

i fellesarealene på kjøpesentre,

på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester

i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften)hygieneforskriften. Gjelder både ansatt og kunde.

i tros- og livssynslokaler

i lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur- /idrettsaktiviteten.

Utendørs i tett befolkede områder (som f.eks julemarked)

- I tillegg omfatter påbudet bruk av munnbind på buss, herunder regionbuss og båt der en ikke kan holde en avstand på minst 2 meter, samt sjåfører og passasjerer i drosje, og ansatte og elever ved kjøreskoler og annen føreropplæring