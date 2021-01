Nyheter

Stortinget har vedtatt at de som er ansatt i en privat bedrift med innskuddspensjon, nå får samlet pensjonssparingen sin på ett sted, i en egen pensjonskonto(EPK). Det vi si at pensjonsopptjening man har fra nåværende og tidligere arbeidsforhold samles på et sted og forvaltes av pensjonsleverandøren hos nåværende arbeidsgiver.