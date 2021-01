Beredskapsledelsen ber alle sulværinger teste seg etter påvist smitte

Nyheter

Frøya kommune har i dag fått beskjed fra St. Olav om en person med opphold på Sula er smittet med covid-19.

«Smittesporing har startet. Personen som er smittet arbeider på Coop Nordvest på Sula og alle nærkontakter vil bli kontaktet av smittesporingsgruppa,» skriver beredskapsledelsen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Beredskapsledelsen anbefaler at alle sulværinger testes.

- De som ikke blir kontaktet av smittesporingsgruppa innen kl. 18.00 i kveld, ringer koronatelefon for registrering til testing. Tlf: er 21 89 74 27. Koronatelefonen er åpen til kl. 21.00 i kveld. Testingen vil bli utført i morgen fra kl. 11.30 – 14.00. De som ikke oppholder seg på Sula pr tid, men har vært på Sula siste uken må kontakte sin hjemkommune for vurdering av test, skriver beredskapsledelsen og varsler samtidig at Frøya kommune nå arbeider med løsninger på alle praktiske spørsmål som for eksempel varelevering og hjemmetjeneste.

Tidligere i dag ble det kjent at også en person ved Salmar på Nordskaget har testet positivt.