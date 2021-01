Nyheter

Fjorårstallene (2020) viser at den dyreste eiendommen som ble solgt i Øyregionen fjor, gikk for 18 millioner kroner da Nordfrøyveien 961 (30/55) i Frøya ble solgt fra Sj Eiendom Frøya As til Kystteknikk Eiendom Dyrvik As. Sistnevte selskap eies av Kystteknikk Industries AS hvor Ken Ronny Sivertsen, Terje Yttersian, Thomas Yttersian og Vardeheim Holding AS hver har 25 prosent av aksjener.