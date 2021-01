Nyheter

Hitra formannskap avgjorde sent onsdag kveld at nedstenging av skoler, SFO og barnehager avsluttes etter denne uka. Fra og med kommende uke (11. januar) går skoler over i rødt nivå, som betyr at elever skal veksle mellom digital hjemmeundervisning enkelte dager og fysisk oppmøte på skolen i andre dager.