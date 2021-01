Nyheter

15 sykehjemsbeboere på Frøya sykehjem og 24 sykehjemsbeboere ved Hitra sykehjem har i dag fått satt vaksine mot koronaviruset. Dette er de første koronavaksinene her ute. I neste uke har helsemyndighetene åpnet for at vaksinedosene også kan brukes på såkalt kritisk helsepersonell, altså personer som skal opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester.