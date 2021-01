Nytt grep kan gi framgang for den etterlengtede gang- og sykkelveien

Nyheter

Det såkalte forenklede gang- og sykkelveiprosjektet mellom Sandstad og Badstuvika på Hitra er kraftig forsinket. Det har også ført til at flere byggeprosjekter er satt på vent, som følge av at veivesenet krever at gang- og sykkelveien må bli ferdig før byggeprosjektene kan starte.