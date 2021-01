To dager uten smitte

Nyheter

Det siste døgnet er det ikke påvist flere smittede av covid-19 på Hitra. Heller ikke dagen før ble det registrert noen med smitte, noe som gir grunn til et lite håp om at man begynner å få kontroll på smitteutbruddet som startet like før jul.

Pr. tirsdag formiddag har 89 personer på Hitra fått påvist smitte. Ingen av disse personene ligger på sykehus, men 32 sitter fortsatt hjemme i isolasjon.

Antall nærkontakter i karantene er nå 22, en nedgang på 15 siden forrige oppdatering fra kommunen.

Det er totalt gjennomført 1340 tester på Hitra.