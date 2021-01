Nyheter

At man trenger å være en selvgod person med sylskarpe albuer for å entre teaterscener er kanskje en myte. Myte eller ikke myte, det stemmer uansett ikke når det gjelder Reidar Kristiansen. Reidar er en rolig kar fra Sørburøya, men ikke desto mindre gjorde han furore med rollefiguren Marius i musikalen Les Miserables i Frøya videregående skoles oppsetning våren 2000. Deretter var han klar for nye utfordringer som Claude i musikalen Hair.