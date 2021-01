Banken advarer mot utspekulerte svindel-SMSer

Nyheter

De siste dagene har SpareBank 1 har mottatt en rekke henvendelser fra personer som har fått falske SMS-er fra svindlere som utgir seg for å være fra banken. Svindlerne forsøker å fiske til seg sensitiv informasjon. Flere har også mottatt svindelforsøk på e-post.

- Det er rapportert om ulike typer svindelforsøk, både på SMS og e-post. Felles for de ulike svindelforsøkene er at de forsøker å få kunder til å oppgi personlig informasjon som BankID-koder, passord, kortinformasjon og annen sensitiv informasjon, skriver Sparebank1-kjeden i en pressemelding.

Den nye varianten av svindel per SMS, som SpareBank 1 de siste dagene har fått en rekke henvendelser om, får mottaker beskjed om at BankID er blokkert, med henvisning til en lenke. Avsenderen har klart å såkalt «spoofe» SpareBank 1s nummer, og SpareBank 1 står dermed som avsender av SMS-en. Flere har også oppgitt å ha fått SMS-er der «Sikkerhet» står som avsender, i stedet for et ukjent nummer.

- Trykker man på linken i SMS-en, blir man sendt inn på en side som ser ut som SpareBank 1s innloggingsside i mobilbanken. Her blir man bedt om å logge inn med BankID, før man blir sendt videre til et skjema der man blir bedt om å fylle ut kortinformasjon (kortnummer, CVC-kode, utløpsdato mv.). Med dette har svindlerne både tatt kontroll over mobilbanken og bankkort, forklarer banken.

- E-postene svindlerne sender ut denne gang er også profesjonelt utformet, og forsøker å få folk til å oppgi sensitiv informasjon ved å klikke på en lenke. E-postadressene kan også være kamuflert, slik at avsenderen ser ut til å være banken, skriver Sparebank1 og understreker at banken aldri etterspør sensitiv informasjon på denne måten.

-Vi minner om at banken din vil aldri be deg om sensitive opplysninger på denne måten, verken over mail, telefon eller SMS. BankID-koder, passord og innloggingsopplysninger er personlige, og skal aldri deles . Får du en henvendelse per e-post, SMS eller telefon og er i tvil, kontakt heller banken din på nummeret som står oppgitt på bankens nettsider – ikke de som oppgis på SMS-en eller e-posten.

Her er åtte tips for å unngå å bli svindlet: